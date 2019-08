Gliński o awarii kolektora w Warszawie: Najprawdopodobniej tam były jakieś błędy technologiczne przy projektowaniu tej inwestycji

Do uszkodzenia jednego kolektora ściekowego przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło we wtorek. Nieczystości zostały skierowane do drugiej nitki, ale ta też w środę przestała funkcjonować. Dopiero wtedy zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły. W środę do rzeki dostało się 159 661 m sześc. ścieków.

W piątek w programie "Gość Wiadomości" w TVP1 i TVP Info Trzaskowskiego krytykował Piotr Gliński. - Jest przykład różnicy w podejściu do spraw publicznych i do odpowiedzialności za to co robią politycy. My jesteśmy taką ekipą, która jest zdecydowana w działaniach - stwierdził.

Na pytanie dotyczące pomocy ze strony rządu i decyzji o budowie mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem, wicepremier ocenił, że przy zwłoce w tej sprawie "pewnie byłoby jeszcze gorzej, to znaczy dłużej musielibyśmy czekać, żeby sobie poradzić z tym problemem czy z tą katastrofą". - To jest duży problem, ponieważ udało nam się po wielu latach – Polska była niestety jedną z ostatnich, jeżeli chodzi o Wisłę, miejsc w Europie, gdzie udało się rzekę doprowadzić do stanu takiego, jaki powinien być. Tymczasem wracamy do tego co było, czyli do tego, że rzeka przynajmniej od Warszawy w dół płynie zanieczyszczona - zauważył.

- Na pewno jest konieczność informowania o takich sprawach natychmiast. Myślę, że także to jest formalna konieczność, ponieważ trzeba zawiadamiać odpowiednie służby w momencie awarii - ocenił Gliński.

Działania władz Warszawy minister kultury nazwał "bardzo nieodpowiedzialnymi". - Natomiast sytuacja jest, powiedziałbym, bardziej skomplikowana, ponieważ najprawdopodobniej tam były jakieś błędy technologiczne przy projektowaniu tej inwestycji - powiedział. Nie skonkretyzował jednak, na czym te błędy miały by polegać.

Gliński skrytykował także Hannę Gronkiewicz-Waltz, poprzedniczkę Trzaskowskiego. - Obiecywała kiedyś poprzednia pani prezydent, gdy pierwszy raz startowała na prezydent Warszawy, że zbuduje 5 mostów, że zbuduje wszystkie obwodnice, że zbuduje 16 czy ileś tam parkingów podziemnych. No, nie zbudowano nic - przekonywał wicepremier.