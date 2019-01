Owsiak: Czy jest gdzieś granica hejtu?

Instytucja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po 27 latach nie jest instytucją jakiejś szczególnej ochrony przez kogokolwiek. Jest otwarta, można ją sprawdzić, można się nad nią pochylić - mówił w TVN24 Jurek Owsiak, twórca WOŚP.

Jurek Owsiak był gościem dzisiejszych "Faktów po Faktach". Mówił m.in. o hejcie, z którym WOŚP spotyka się przede wszystkim tuż przed kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Poniżej dalsza część artykułu

Owsiak odniósł się m.in. do wpisu twórcy Gadu-Gadu Łukasza Foltyna, który stwierdził, ze "NFZ wydaje na ratowanie życia i leczenie Polaków blisko 1000-krotnie więcej niż WOŚP. (...) A ludzie uważają, że to dzięki WOŚP szpital leczy i ratuje życia" oraz określił Owsiaka "największym szkodnikiem służby zdrowia i chorujących".

Na wpis Foltyna Owsiak zareagował na swoim profilu na Facebooku.

" Za chwilę kolejny finał WOŚP i wiemy dokładnie na co zbieramy. Mało tego szpitale przysłały odpowiedzi na nasze ankiety z których wynika że musielibyśmy mieć budżet NFZ, aby sprostać ich potrzebom. A Ty bredzisz o naszych niepotrzebnych zakupach. Na bredzenie nie poradzę, ale kłamstwa, które wypisujesz to już inna kategoria - to zło nad którym nie będziemy się teraz pochylać - mamy co robić" - napisał Owsiak.

Jak mówi Owsiak w TVN24, tego typu hejt boli, zwłaszcza gdy ktoś pisze "rzeczy nieprawdziwe, złe, niedobre, z taką żółcią".

- Kiedy się w Polsce coś dzieje, zobacz jaki jest ruch w internecie. Są głosy za, są głosy przeciw. Jest to nieokiełznane, treści są często szalone, bardzo burzące, dyskredytujące nas. Często sam się zastanawiam, czy jest jakaś granica, abyśmy mogli mówić o kimś takimi słowami - mówił Owsiak.

Twórca WOŚP przyznał, że jako osoba prywatna, której dane znajdują się w rozmaitych instytucjach finansowych, jest łatwy do rozszyfrowania i prowadzenia wobec niego tzw. śledztwa dziennikarskiego. A Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą prowadzi od 27 lat, nie jest w żaden szczególny sposób chroniona i można się dokładnie przyjrzeć jej działaniom.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra kolejny raz za tydzień, 13 stycznia. Będzie zbierać fundusze na wyposażenie specjalistycznych szpitali dziecięcych.