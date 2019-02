Uchwałę rady gminy w sprawie darowizny nieruchomości zweryfikuje wojewoda

Gmina może dokonać darowizny nieruchomości na cel publiczny, ale tylko w ściśle określonych przypadkach wymienionych w ustawie. Wśród nich nie przewidziano darowizny gruntu pod budowę siedziby ochotniczej straży pożarnej.

- Nasza gmina zamierza przekazać lokalnej ochotniczej straży pożarnej – w formie darowizny - nieruchomość na budowę budynku. Czy taka operacja będzie zgodna z prawem? Naszym zdaniem pozwala na to ustawa o gospodarce nieruchomości, m.in. art. 13 ust. 2. Czy regionalna izba obrachunkowa może unieważnić uchwałę rady gminy?

Na początek odniosę się do możliwości (a w zasadzie braku możliwości) orzeczenia nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie darowizny nieruchomości przez regionalną izbę obrachunkową. Zakres dopuszczalnych tzw. rozstrzygnięć nadzorczych wyznacza ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 561 ze zm.). Co istotne, w art. 11 ust. 1 wskazany jest zamknięty katalog uchwał, co do których izba obrachunkowa może wydać wspomniane rozstrzygnięcie. Dotyczy ono następujących spraw:

- procedury uchwalania budżetu i jego zmian;

- budżetu i jego zmian;

- zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;

- zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa;

- absolutorium;

- wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Zatem, z redakcji ww. przepisu nie wynika uprawnienie do weryfikowania przez izby obrachunkowe uchwał w sprawie darowizny nieruchomości. W podanym zakresie przedmiotowym właściwym będzie ogólny organ nadzoru, jakim jest wojewoda. On jest władny orzec nieważność tego typu uchwały.

Przechodząc zaś do meritum zapytania, konieczne jest odwołanie się do stosownych regulacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. I tak, w art. 13 ust. 1 ww. ustawy postanowiono, że zasadniczo, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Natomiast ze wspomnianego w zapytaniu ust. 2 wynika, że nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Z istoty ww. regulacji wynika więc, że darowizna nieruchomości na cel publiczny może być dla dowolnego podmiotu, ważne jest tylko istnienie owego celu. Z kolei darowizna na inne cele niż ten cel publiczny, może być tylko dla Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Właśnie w kontekście ww. przepisu należy rozważyć legalność potencjalnej uchwały o darowiźnie nieruchomości na cel określony w zapytaniu, jakim ma być budowa budynku ochotniczej straży pożarnej. Pomocnym w tym zakresie może być stanowisko podane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 21 lutego 2012 r. (sygn. akt II SA/Bd 1427/11), gdzie przedmiotem oceny prawnej była również zbliżona zakresowo uchwała rady gminy. Wskazano w tym wyroku, że darowizna w kontekście ww. art. 13 ust. 2, mogła być skuteczna jedynie jako dokonana na cel publiczny, przy czym w art. 6 tej ustawy został określony zamknięty katalog tych celów. Jednocześnie sąd podkreślił, że wśród tych celów nie występuje możliwość darowizny gruntu pod budowę siedziby ochotniczej straży pożarnej. Sąd zaznaczył nadto, że do realizowania ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne nie jest niezbędne posiadanie prawa własności do gruntu, na którym mają znajdować się strażnice. Cel ten może być osiągnięty poprzez np. prawo użytkowania wieczystego gruntu czy jego dzierżawę. Finalnie sąd przyjął, że skoro darowizna nie spełnia żadnego z celów publicznych enumeratywnie wymienionych w ww. ustawie, to stanowisko organu nadzoru (wojewody) orzekającego nieważność ww. uchwały było prawnie uzasadnione.

Wniosek

Gmina może darować nieruchomość, ale w ramach upoważnienia ustawowego – art. 13 ust. 2 w zw. z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomości. Podmiotem uprawnionym do orzeczenia nieważności uchwały będzie wojewoda, przy czym sama kwestia ewentualnego wydatkowania środków pieniężnych, może być również przedmiotem oceny przez regionalną izbę obrachunkową m.in. w trakcie kontroli w danej jednostce samorządowej.

Marcin Nagórek, radca prawny

podstawa prawna: Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 561 ze zm.)