Koronawirus. Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich żądają przesunięcia wyborów

"Działanie wbrew tym przepisom jest przestępstwem (art. 160 §§ 1 i 2 oraz art. 165 kk). Dlatego wybory przewidziane w najbliższych miesiącach, w tym wybory prezydenta RP, muszą być przełożone w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Polaków i Polski, to znaczy przede wszystkim najbezpieczniejszy. W terminie, w którym nie będzie stanu epidemii ani niebezpieczeństwa jej nawrotu" - twierdzą sygnatariusze stanowiska.

Organizacje wskazują na art. 68 Konstytucji, który wprost gwarantuje Polakom prawo do ochrony zdrowia i nakłada na władze publiczne poważne obowiązki w tym zakresie.

Jak wskazują, zgodnie z Konstytucją RP, przesunięcie zaplanowanych na 10 maja 2020 r. wyborów prezydenckich będzie możliwe tylko po wprowadzeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych. Ponieważ wprowadzone dotychczas reżimy i ograniczenia „wyczerpują już prawie wszystkie przewidziane w ustawie o stanie klęski żywiołowej ograniczenia wolności i praw obywatelskich”, władzom centralnym nie pozostaje nic innego jak faktycznie wprowadzić stan klęski żywiołowej.

„Pozwoli to na legalne nieprzeprowadzanie wyborów i referendów, ich ponowne zarządzenie w odpowiednim czasie, a w przypadku prezydenta RP – odpowiednie przedłużenie kadencji. Słowo „odpowiednie” znaczy: adekwatne do sytuacji, co nie musi oznaczać automatycznego wznawiania przerwanych procedur po odwołaniu stanu nadzwyczajnego, zwłaszcza wobec ewentualnego niebezpieczeństwa nawrotu epidemii” – wskazują Tadeusz Truskolaski i Zygmunt Frankiewicz.

Dodają, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przesunięcie terminów wyborów i referendów jest konieczne także z tego względu, że podejmowane dotychczas inicjatywy ustawodawcze i tworzone ad hoc przepisy nie likwidują zagrożenia zakażeniem, tylko je przenoszą w inne miejsca.

"Próba przeprowadzenia wyborów za wszelką cenę w sytuacji, w której wszyscy podejmują działania, które mają zabezpieczyć ich przed zachorowaniem na COVID-19 oraz zabezpieczyć przyszłą egzystencję w trudnym czasie nadchodzącego kryzysu, może wywołać wrażenie, że część elit politycznych nie jest zainteresowana problemami tych, którzy powierzyli im swoje sprawy publiczne" - uważają autorzy stanowiska.