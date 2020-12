Cyberagencja powstanie w Rumunii, nie w Polsce

Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle, Technologii i Badaniach Naukowych dla państw Unii nie powstanie w Warszawie (ECKC). Polska odpadła na starcie już podczas pierwszej tury głosowań – dostała dwa głosy... w tym jeden własny. Zwyciężyła propozycja Rumunii, by agencję umieścić w Bukareszcie. Za taką lokalizacją zagłosowało 15 z 27 państw członkowskich.

Walka o ściągnięcie do naszego kraju tego prestiżowego centrum toczyła się w tym samym czasie co negocjacje o podział budżetu UE, w którym Polska postawiła weto – procedury ruszyły 28 października, nad wyborem lokalizacji głosowano 9 grudnia.

– Zabrakło politycznego poparcia, tu aktywność była po prostu znikoma, abstrahując od tego, że PiS w Unii się po prostu nie lubi – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą" rządowy ekspert od IT.

Zdaniem Andrzeja Halickiego, europosła KO i byłego ministra cyfryzacji, w rządzie PO-PSL to „marginalizacja na własne życzenie".

Za przygotowanie projektu odpowiadał b. minister cyfryzacji Marek Zagórski (obecnie pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera) oraz Robert Kośla, dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Premiera. O ulokowanie Centrum walczyły z Polską: Rumunia, Belgia, Niemcy, Litwa, Luksemburg i Hiszpania. Kluczowymi kryteriami były m.in. dostępność lokalizacji, obecność placówek edukacyjnych dla pracowników agencji, dostęp do rynku pracy i opieki medycznej dla małżonków i dzieci pracowników, udogodnienia transportowe (bliskość lotniska).

Polska zaproponowała trzy lokalizacje na warszawskiej Woli. W aplikacji zapewniono, że wszystkie biurowce są dostępne od zaraz, ale „mogą być dostosowane do przyjęcia pierwszych pracowników w ciągu dziesięciu tygodni od decyzji", a „przewidywany termin spełnienia wszystkich wymogów formalnych i podpisania umowy najmu to trzy miesiące". Chodzi m.in. możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa przy postępowaniu z informacjami niejawnymi (w tym przetwarzania informacji na poziomie EU SECRET). Zwycięska Rumunia napisała, że agencję otworzy „niezwłocznie" po wskazaniu siedziby.

Polska proponowała, że pokryje czynsz przez dziesięć lat (na taki okres planuje się powołać Centrum), a także „pełne pokrycie kosztów (opłaty rejestracyjne i czesne) żłobków, szkół podstawowych i średnich dla dzieci pracowników Centrum do około 7800 euro rocznie na dziecko przez pierwsze dziesięć lat". Choć we wniosku wskazaliśmy posiadanie na terenie Warszawy kilkudziesięciu przedszkoli i żłobków, w tym placówek międzynarodowych i dwujęzycznych, nie podaliśmy dokładnej liczby oraz oferty językowej. Nie wskazaliśmy też, jaka jest dostępność komunikacji miejskiej z lotniska do siedziby.