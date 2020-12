Von der Leyen: Twardy brexit bardziej prawdopodobny niż umowa

Do 31 grudnia w relacjach Wielkiej Brytanii, która opuściła UE 1 lutego i Unii Europejskiej obowiązuje okres przejściowy. Do końca tego okresu Bruksela i Londyn muszą wynegocjować umowę handlową, albo dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy.

W czwartek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson mówił, że istnieje poważna możliwość, iż Wielkiej Brytanii i UE nie da się wynegocjować umowy. Von der Leyen stwierdziła, że prawdopodobieństwo twardego brexitu wzrosło.

Zdaniem von der Leyen twardy brexit jest obecnie bardziej prawdopodobny niż brexit z umową handlową - twierdzi przedstawiciel władz UE w rozmowie z Reutersem. Taką informację szefowa KE miała przekazać przywódcom państw Unii Europejskiej.