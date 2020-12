Janusz Kowalski: Niemcy rozbiją się o polskie weto

- Polską suwerennością się nie handluje. Polska nie jest na sprzedaż - skomentował Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych. - Jeżeli Niemcy dalej w sposób bezczelny i arogancki, ze swoją butą będą dążyć do konfrontacji, rozbiją się o polskie weto, ponieważ my, jako Rzeczpospolita Polska, stoimy w prawie. Bronimy traktatu unijnego i bronimy polskiej konstytucji - przekonywał widzów Telewizji Trwam, której dyrektorem jest o. Tadeusz Rydzyk.

Polityk Solidarnej Polski zauważył, że „bez zgody Polski, bez zgody Węgier, Unia Europejska nie może się zadłużyć”. - Jeżeli natomiast 25 państw chce swoją umową poza Unią Europejską stworzyć fundusz, to oczywiście ma do tego prawo, ale jest to nielogiczne i absurdalne - dodał, nawiązując do propozycji utworzenia funduszu przez 25 państw UE, bez Polski i Węgier.

Wiceminister odniósł się do pomysłu wicepremiera Jarosława Gowina, według którego do rozporządzenia powinna zostać dodana interpretacja, która doprecyzowałaby niektóre jego kwestie. - Żadne interpretacje, żadne protokoły dodatkowe, żadne ustne zapewnienia, żadne konkluzje nie są prawem obowiązującym w Unii Europejskiej - przestrzegał Kowalski.