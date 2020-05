Precedensowy wyrok niemieckiego Trybunału. Karlsruhe wyznacza granice suwerenności

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) w Karlsruhe zakwestionował program nabywania przez Europejski Bank Centralny (EBC) obligacji państw członkowskich, zobowiązując niemiecki rząd oraz Bundesbank do przeciwdziałania obecnej praktyce.

– Wyrok może być mocno irytujący – oświadczył przewodniczący trybunału Andreas Voßkuhle, zwracając uwagę, że zapadł większością głosów siedmiu do jednego.

Sędziowie zanegowali przy okazji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Rzecz w tym, że niemiecki trybunał zwracał się w sprawie programów zakupowych EBC dwukrotnie do TSUE, który za każdym razem uznał, że EBC działa zgodnie z prawem UE.

W orzeczeniu FTK uznał w gruncie rzeczy, że TSUE nie miał podstawy prawnej do wydania orzeczeń. To musi mieć określone konsekwencje.

– Kwestionując orzeczenie TSUE, sędziowie z Karlsruhe uznali, że unijny trybunał przekroczył swe kompetencje. Można się liczyć, że tendencja suwerenności prawa narodowego nad unijnym będzie się nasilała. Będzie to miało wpływ na spory dotyczące praworządności, np. między Brukselą a Polską – tłumaczy Kai-Olaf Lang, ekspert rządowego think tanku Wissenschaft und Politik.

Podobną opinię przedstawił na Twitterze Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w MSZ. Podkreślił, że państwa członkowskie mają prawo do kontroli organów UE (w tym TSUE), a rezygnacja z tego uprawnienia prowadziłaby do niekontrolowanego rozszerzania ich kompetencji – i de facto do zmiany traktatów.