Dania zapłaciła 71 Syryjczykom za opuszczenie kraju

Nowe przepisy weszły w życie w tym roku. Syryjscy uchodźcy mieszkający w Danii nie tracą od razu prawa do pobytu, jeśli wrócą do domu.

Każdy z Syryjczyków opuścił Danię z co najmniej 140 tys. koron (ok 80 tys. złotych) zapłaconymi im przez państwo w ramach systemu zachęt wprowadzonego przez poprzedni rząd. Żaden z nich nie opuścił kraju w ramach tego systemu przed 1 maja.

Obecnie mają do roku, by zmienić swoją decyzję. Według duńskiej Rady ds. Uchodźców dodanie tej zasady zachęciło ludzi do skorzystania z takiej możliwości.

- Wiele osób po prostu uważa, że zbyt trudno jest wejść na rynek pracy i osiedlić się w Danii - mówi szefowa rady Eva Singer.

- Pieniądze te mają znaczenie, ale oznaczają również, że mogą zmienić zdanie, jeśli Syria okaże się zbyt niebezpieczna - dodała.

Syryjczycy nie są jedyną narodowością objętą programem. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku 438 uchodźców i migrantów opuściło Danię z taką wypłatą od państwa.

Rząd spodziewa się przeznaczyć w tym roku 102 miliony koron na ten program.