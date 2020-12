W pandemii nie rezygnujemy z ubezpieczeń

W pierwszych trzech kwartałach tego roku na ubezpieczenia wydaliśmy 46,5 mld zł. Przed rokiem w tym samym okresie było to 47 mld zł.

– To pokazuje, że w okresie pandemii nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej – komentuje wyniki ubezpieczycieli za pierwsze trzy kwartały tego roku Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Pandemia nie ograniczyła odszkodowań

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 29,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Tylko z ubezpieczeń komunikacyjnych wypłaty wyniosły ponad 10,7 mld zł. Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń na życie sięgnęły, 12,8 mld zł, a z pozostałych ubezpieczeń około 6 mld zł. – Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi jest bardzo podobna do zeszłorocznej, mimo mniejszego ruchu pojazdów. Jeśli chodzi o szkody w rolnictwie – wypłat jest znacznie więcej, co jest efektem wiosennych przymrozków. Wzrosły też odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych – wylicza Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. – Pandemia nie oznacza, że nie dochodzi do szkód. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej – dodaje.