Koronawirus utrudnia podróże przez Niemcy

- To byłoby po prostu niemożliwe do wykonania – uznał Wolf-Dieter Wolf. Spadek popytu na podróże jest taki, że samoloty na niektórych kierunkach , zwłaszcza do Włoch i Azji , zaczynają latać w połowie puste. Stąd trzeba teraz uważnie sprawdzić status lotu, jeśli planowaliśmy podróże z przesiadkami we Frankfurcie, bądź Monachium. Lufthansa właśnie zapowiedziała, że w najbliższych dniach zetnie jedną czwartą rejsów krótkodystansowych. Niemcy już odstawili 13 maszyn średniego zasięgu, teraz zapowiedzieli uziemienie części floty długodystansowej. Na początek ma to być 23 samolotów. Jednocześnie niemiecki przewoźnik zalecił pracownikom, aby wykorzystali teraz swoje tegoroczne urlopy, a niektórzy mają skorzystać z urlopów bezpłatnych.