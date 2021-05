Były ekstremista oskarża rodziców o radykalizację

Jeśli doniesienie złożone przez mężczyznę, z pochodzenia Pakistańczyka, doprowadzi do wniesienia zarzutów przeciwko jego rodzicom, byłaby to pierwsza tego typu sprawa w Wielkiej Brytanii.

Eksperci obawiają się jednak, że obecne przepisy nie pozwolą na wniesienie zarzutów.

29-latek zarzuca swoim rodzicom, że od chwili, gdy skończył 5 lat, uczyli go nienawiści do Zachodu, przekonywali, że prowadzi on wojnę z islamem i w każdej chwili trzeba być gotowym do walki. Podobnie postępowali z jego rodzeństwem.

Niedoszły terrorysta twierdzi, że był zmuszany do udziału w sesjach prowadzonych przez kaznodzieję Al-Kaidy, Anwara Al-Awlakiego (na zdjęciu), który zginął w ataku dronów w 2011 roku.

Ponadto rodzice mieli stosować wobec niego przemoc fizyczną i psychiczną.

Mężczyzna, którego personaliów policja nie ujawnia, złożył doniesienie 2 tygodnie temu. W tym czasie został przesłuchany przez funkcjonariuszy wydziału ds. zwalczania terroryzmu.

Wkrótce zostanie przeniesiony w bezpieczne miejsce, zanim policja przesłucha jego rodziców, z którymi nie utrzymuje kontaktu od 5 lat.