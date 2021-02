Wielka Brytania: Uciekła, by dołączyć do dżihadystów. Sąd zakazał powrotu AFP

Urodzona w Wielkiej Brytanii kobieta, która jako uczennica wyjechała do Syrii, by przyłączyć się do Państwa Islamskiego, nie powinna mieć możliwości powrotu do Wielkiej Brytanii, by zaskarżyć odebranie jej obywatelstwa przez rząd, ponieważ stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa - orzekł w piątek Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii.