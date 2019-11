Atak na żołnierzy w Mali. Dwóch zabitych, sześciu rannych

Jak poinformowały malijskie źródła wojskowe na Twitterze, do wybuchu doszło w niedzielę na drodze niedaleko miasta Bandiagara. To ostatni z całej serii podobnych zdarzeń. W piątek w ataku na bazę wojskową we wschodnim regionie Menaka, w pobliżu granicy z Nigrem, zginęło 49 malijskich żołnierzy.

