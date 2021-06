To już drugie zwycięstwo tej francuskiej pary w turnieju Roland Garros, pierwszy raz wygrali trzy lata temu. Dla gospodarzy turnieju to małe pociesznie, bowiem w turniejach singlowych kobiet i mężczyzn ponieśli klęskę nienotowaną od lat. Do trzeciej rundy nie awansował ani jeden Francuz i Francuzka. Pocieszenie może też płynąc stąd, że w półfinałach turnieju juniorów znalazło się czterech tenisistów z Francji.