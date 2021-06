Roland Garros: Magda Linette w półfinale debla

Gdy wszystko wskazywało na to, że o losach seta ostatecznie zadecyduje tie-break w dwunastym gemie Linette i Pera po raz trzeci zdołały odebrać podanie rosyjskiemu duetowi. Do przełamania doszło już przy pierwszej okazji i set zakończył się rezultatem 7:5 na korzyść polsko-amerykańskiego debla.

W następnych partiach obyło się bez brejków. Taki stan trwał do siódmego gema, kiedy to Pawluczenkowa i Rybakina znów zdołały przełamać oponentki. Polka i Amerykanka szybko jednak zrewanżowały się przeciwniczkom i znów na tablicy wyników pojawił się remis - 4:4.

Drugi set również lepiej rozpoczęła Polka i Amerykanka, które objęły prowadzenie 3:1, pewnie przełamując Rosjanki w czwartym gemie. Niestety, w kolejnej partii rywalki zdołały odrobić tę stratę, a następnie triumfując przy swoim serwisie do zera, doprowadziły do remisu 3:3. Końcówka seta niestety padła łupem rywalek, które do końca partii oddały Linette i jej partnerce zaledwie jednego gema i wygrały 6:4 - relacjonuje Onet.

Początek decydującej partii zwiastował dalszy ciąg wyrównanej potyczki. Polka z Amerykanką szybko wróciły do swojej gry, jaką prezentowały przez półtora seta i przełamały rywalki na 3:1. W dalszej części seta Linette i Pera kontrolowały wydarzenia na korcie i skutecznie broniły wypracowanej przewagi. Set zakończył się pewnym zwycięstwem Linette i Pery. Polka po raz pierwszy w karierze zagra w półfinale Wielkiego Szlema.

Magda Linette/Bernarda Pera - Anastasija Pawluczenkowa/Jelena Rybakina 7:5, 4:6, 6:2