Jan Hrynkowski: Malarz, legionista, powstaniec

Walczył nie tylko o nową sztukę. Urodzony w Galicji, był legionistą, a w 1944 r. przedarł się do Warszawy, by wziąć udział w powstaniu.

– Ta wystawa to kapsuła czasu: monografia wybitnego artysty, opowieść o współtwórcy polskiej awangardy XX w., a zarazem o krakowskim życiu artystycznym – mówi Andrzej Betlej, dyrektor MNK.

Malarzem był wbrew woli ojca. Nagrody, które zbierał na ASP, upewniały go w wyborze. Podczas I wojny zaciągnął się do Legionów i jako artylerzysta brał udział w starciach z wojskami rosyjskimi na Wołyniu. W 1916 roku został ranny. Dla jego pokolenia I wojna była traumatycznym doświadczeniem.

W latach 1917–1919 stał się pionierem krakowskiej awangardy, która poszukiwała środków wyrażających gwałtownie zmieniający się świat. Współzałożycielem ekspresjonistów polskich, a później formistów, czerpiących z ekspresjonizmu, futuryzmu i kubizmu. Do formistów zaliczali się m.in Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie, August Zamoyski i Witkacy.

W 1922 roku 30-letni Hrynkowski pojechał do Paryża. Tam odkrył kolor w malarstwie i odtąd tak jak Cezanne głosił: „W malarstwie chodzi o to, by w odpowiednim miejscu położyć odpowiedni kolor". – Z dzisiejszej perspektywy Jan Hrynkowski wydaje się najbardziej francuskim malarzem spośród innych krakowskich artystów 20-lecia międzywojennego – twierdzi Światosław Lenartowicz, kurator wystawy w Muzeum Narodowym.