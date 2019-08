Powrót Witkacego

Na czasowej wystawie „Witkacy inaczej..." aranżacja nieraz zaskakuje niespodziankami, jak w części „Rozmowy z portretem", gdzie głos zabierają modele Witkacego, a jeden z nich – Janina Filipowska, złości się, że Witkacy zapomniał zostawić na jej wizerunku sygnatury. Z kolei wystawa „W nawiązaniu do Witkacego od XIX wieku do XXI wieku" skupia się na kilkunastu motywach wybranych z twórczości Witkacego i porównuje je z podobnymi w sztuce innych twórców.

Jednoosobowa Firma Portretowa S.I. Witkiewicz powstała w 1925 r., gdy artysta miał problemy finansowe. Ponieważ Witkacy zauważył, że w pracy z klientem trzeba mieć nerwy ze stali, dołączył do niej regulamin. Jego naczelną dewizą było „Klient musi być zadowolony. Nieporozumienia wykluczone". Jednocześnie zastrzegał: „Wykluczona absolutnie jest wszelka krytyka ze strony klienta. Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, bez swojego specjalnego upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus: wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować".

Portret B potęgował cechy charakterystyczne, granicząc z karykaturą, a w przypadku kobiet nabierał cech demonicznych. C – był bezcenny, bo bliski kompozycji abstrakcyjnej i ideałowi Czystej Formy. Zbliżenie do Czystej Formy Witkacy sygnował staranie w ułamkach – 1 lub 1. Takie eksperymenty pod wpływem używek i narkotyków nie były na sprzedaż. D – miał cechy podobne do C, ale portret powstawał bez sztucznych podniet. E– zakładał „dowolną interpretację psychologiczną według intuicji Firmy".