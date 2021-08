Zaginione obrazy – straty wojenne - wracają do Wrocławia

Kameralna para XIX-wiecznych portretów wrocławskich malarzy Josepha i Amalii Kalterów, zaginiona w czasie II wojny światowej i dopiero teraz odzyskana, została wczoraj w siedzibie MKDNiS w Warszawie przekazana muzeum.

Obrazy namalował Joseph Kalter w technice akwareli około 1811 roku. Przed wojną znajdowały się w zbiorach wrocławskiego Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności, czego dowodem są m.in. przedwojenne numery inwentarzowe umieszczone na obiektach.

Portrety małżeństwa Kalterów były częścią okazałego daru, jaki ofiarowała tej instytucji Maria Jaeschke, wnuczka artystycznego małżeństwa i prawnuczka malarza miniatur Richarda Carla Palsnera, spadkobierczyni licznych pamiątek po artystach wrocławskich.

Zaginione w czasie II wojny światowej akwarele w 2020 roku pojawiły się w ofercie jednego z warszawskich domów aukcyjnych. Zostały zidentyfikowane jako straty wojenne z wrocławskich zbiorów publicznych przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Prace udało się odzyskać dzięki działaniom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz MNWr,

Piotr Oszczanowski, dyrektor wrocławskiego muzeum, opowiada, że obrazy były precyzyjnie podpisane i opatrzone numerami inwentarzowymi: Inv. Nr. 45:25 i Inv. Nr. 46:25. - Liczba 25 odnosi się do roku 1925, a liczby 45 i 46 to numery wpisów inwentarzowych dokonanych przez muzeum w tym właśnie roku. I to ostatecznie przesądza o tożsamości, autorstwie i historii tych dwóch akwarel. – wyjaśnia.

Natomiast prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podczas uroczystości ich przekazania muzeum przypomniał, że Polska straciła w czasie II wojny światowej ponad 500 tys. dzieł sztuki. - Od wielu lat polskie państwo odzyskuje dzieła sztuki, które zostały zrabowane. W naszym ministerstwie powołany jest specjalny wydział, który się tym zajmuje. W ostatnich latach dzięki działaniom resortu do macierzystych kolekcji powróciło ponad 500 cennych dzieł sztuki. W toku prowadzonych jest kolejnych kilkadziesiąt spraw – mówił

Niemiecki malarz i kopista Joseph Kalter (1780–1834), urodzony w Bliszczycach k. Głubczyc, był nauczycielem rysunku we wrocławskich gimnazjach. Sam malował portrety, obrazy historyczne i religijne (m.in. ołtarzowe w kościołach w Bliszczycach i św. Macieja we Wrocławiu). Swoje obrazy wystawiał we Wrocławiu i Berlinie. Kopiował także dzieła dawnych mistrzów. W przedwojennych muzealnych kolekcjach wrocławskich znajdowało się 14 jego prac (powstałych wg Rafaela, Rubensa, Reniego, Caracciego, Rembrandta , a także portret króla St. A. Poniatowskiego, namalowany na podstawie obrazu Marcella Bacciarellego).

Wraz z żoną – Amalią Kalter z domu Palsner (1794–1845), również malarką, córką jego nauczyciela,–otworzył we Wrocławiu prywatną szkołę rysunku. Amalia była nie mniej popularna i doceniana od swojego męża i wystawiała własne prace na wrocławskich prezentacjach publicznych Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej oraz Wrocławskiego Stowarzyszenia Artystów w latach 1818–1831, głównie kopie uznanych dzieł dawnych malarzy (Rafaela, Sossoferato, Veronesa i Carla Dolcego).