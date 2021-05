Banksy znów w Warszawie. Wystawa przedłużona

Wśród nowości pojawiły się m.in. aktualne nawiązania do pandemicznej sytuacji, w której znalazł się świat, takie jak repliki muralu „Achoo” czy instalacji „Rat Bathroom”, którą Banksy wykonał we własnym domu w 2020 roku, a przedstawiającą nieproszonych gości – szczury demolujące łazienkę w czasach ograniczonych kontaktów, samoizolacji, przymusowych kwarantann i powszechnej pracy zdalnej, co puentuje humorystyczny podpis „My wife hates it when I work from home” („Moja żona nienawidzi, kiedy pracuję w domu”).

Z nowych eksponatów zobaczymy oryginalny legendarny już kamień „Peckham Rock” z pozorowanym „prehistorycznym” rysunkiem, który Banksy podrzucił British Museum w Londynie w 2005 roku, na co długo nikt nie zwracał uwagi. Żart Banksy’ego wyszedł na jaw, gdy wreszcie ktoś uważniej się przyjrzał i dostrzegł, że rysunek nie przedstawia myśliwego polującego na bizona, ale klienta supermarketu z wózkiem na zakupy.

Inne wzbogacające ekspozycje elementy to m.in. „Met Ball” – oryginalny hełm policyjny, który artysta okleił ponad 650 małymi lusterkami, instalacja Venice in Oil, czy video mapping na obrazie „Devolved Parliament”, przedstawiającym brytyjską Izbę Gmin, w której zamiast polityków debatują szympansy.

Nadal oglądać można także przywołania najpopularniejszych prac artysty, takie jak: „Girl with Balloon”, „Bomb Hugger”, „Police Kids”, czy „Flower Thrower”, czyli replikę muralu, który pierwotnie pojawił się w Betlejem na murze oddzielającym Palestynę od Izraela. A może tez być interpretowany jako portret grafficiarza w roli romantycznego buntownika.

Prezentacja mocno akcentuje społeczne i polityczne zaangażowanie artysty. Banksy jest pacyfistą, który piętnuje każdą wojnę, np. w grafice „Kids on Guns” z parą dzieci z czerwonym balonikiem, spotykająca się na wielkim stosie broni, bo czymże innym jest nasz współczesny świat.