Arrasy warte tyle, co kolekcja Czartoryskich

- „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921” to królewska wystawa, bo wszystkie arrasy nigdy dotąd nie były prezentowane, a tylko w wyborze - mówi „Rz” Andrzej Betlej, dyrektor Zamku na Wawelu. Jest to wydarzenie historyczne, gdyż jednocześnie zawisły obok siebie w pełnym zestawie. I spełnienie moich osobistych marzeń, żeby zobaczyć je razem. Rozmieściliśmy je w reprezentacyjnych komnatach i w apartamentach na dwóch piętrach Zamku, nawiązując do tradycji wielkich wystaw w latach 70. i 80. XX w., poświęconych Odsieczy Wiedeńskiej i sztuce Wazów. Obecna wystawa upamiętnia ważne dla Polski wydarzenia - 100. rocznicę powrotu arcydzieł z Rosji Sowieckiej na mocy traktatu ryskiego w 1921 r. i 60. rocznicę powrotu arrasów po II wojnie - z Kanady w 1961 r.

Z dzisiejszej pandemicznej rzeczywistości być może silniej poruszy nas tapiseria „Upadek moralny ludzkości”, przedstawiająca tłum postaci, dopuszczających się przemocy i gwałtów, co musi ściągnąć karę. Ten arras wrócił z Rosji do Polski najpóźniej, bo dopiero w 1977 roku XX wieku jako „dar narodu radzieckiego” dla nowo odbudowanego Zamku Królewskiego w Warszawie i wyjątkowo należy do jego kolekcji.

Z relacji XVI-wiecznego publicysty Stanisława Orzechowskiego, naocznego świadka wydarzeń, wiemy, że po raz pierwszy tapiserie biblijne z serii Dziejów Pierwszych Rodziców i Dziejów Noego dekorowały wnętrza na Wawelu w 1553 roku podczas trzeciego ślubu i wesela Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburżanką, związku czysto politycznego. Badacze przypuszczają, że król zamówił tę część arrasów wcześniej, prawdopodobnie, by uświetnić koronację ukochanej drugiej żony Barbary Radziwiłłówny w 1550. Ale do realizacji arrasów doszło później i Barbara ich nie widziała.

Arrasy zamówione przez Zygmunta Augusta powstawały w 9 warsztatach w zespołowej pracy: malarzy projektów (twórcą kartonów figuralnych był Michel Coxcie, zwany „Rafaelem flamandzkim”), kopistów, rysowników, tkaczy, farbiarzy. Mimo że pod wpływem światła część arrasów ma dziś przytłumione barwy, to wyraziste pozostają różne odcienie czerwieni. Chłodne karminowe, jak w płaszczu Noego, pozyskiwano z owadów czerwca meksykańskiego, a ciepłe z korzenia marzany barwierskiej, zaś zielenie z kombinacji żółtego i niebieskiego. Wystawa opowiada też szczegółowo o konserwacji tkanin jako niekończącym się procesie Największą grupę stanowią werdiury. Z około 50 do naszych czasów przetrwało ich 44. Mają najlepiej zachowane kolory – żywe, mieniące się złotem. Wspaniale przedstawiają zwierzęta fantastyczne i realne, jak np. w „Walce smoka z panterą”. Dodatkowa atrakcją wernisażu będzie mapping na dziedzińcu Zamku, m.in. z animacjami zwierząt z arrasów, zdającymi się wybiegać z arkad.

Cala kolekcja Zygmunta Augusta liczyła około 160 arrasów; do naszych czasów dotrwało 138. (Jeszcze jeden podokienny należy do Rijksmuseum w Amsterdamie; był prezentowany na Wawelu w 2000 roku, ale teraz nie mógł przyjechać)

Burzliwe losy

Po trzecim rozbiorze w 1795 roku zostały wywiezione do Rosji. Zdobiły siedziby carskie i bywały nieraz cięte, by dopasować je do wnętrz.

Arrasy zostały rewindykowane na mocy Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 roku. Rewindykacją dóbr kultury zajmowała się specjalna komisja (ekspertami do spraw arrasów byli Aleksander Czołowski i Marian Morelowski). Już w 1922 roku odbyła się wystawa pierwszych arrasów, które powróciły do Polski. Ostatnie odzyskaliśmy w 1928 roku, ale kilkanaście arrasów nie powróciło z Rosji nigdy.

W 1939 roku, na trzy dni przed wkroczeniem nazistów na Wawel, arrasy wywiezione zostały na Wschód, a z obawy przed Sowietami do Rumunii. Potem do Francji i do Anglii, skąd ewakuowano je do Kanady. Cały czas opiekowali się nimi kustosz Stanisław Świerz-Zaleski i architekt Józef Krzywda-Polkowski. Na powrót czekały 22 lata z obawy przed nową władzą. Po raz pierwszy po wojnie publicznie zostały pokazane 18 marca 1962 roku.

"Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021 - 1961 - 1921" czynna do 31 października