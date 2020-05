Wawel zaprasza do ogrodów

Dziedziniec zewnętrzny to rozległa przestrzeń, prowadząca od Centrum Promocji i Informacji do Katedry Wawelskiej, na Dziedziniec Arkadowy Zamku Królewskiego. Roztaczają się stąd panoramiczne widoki na Wisłę i Kraków. W centralnej części dziedzińca znajduje się skwer z zarysami fundamentów kościoła św. Jerzego, domu Stanisława Borka i kościoła św. Michała. A otaczają go mury obronne m.in. z basztą Sandomierską i różnorodne budowle.

Dziedziniec Arkadowy to najbardziej reprezentacyjna przestrzeń, przypominająca o czasach świetności Jagiellonów. Renesansowy dziedziniec z krużgankami, okalającymi trzy skrzydła mieszkalne i ścianę kurtynową od południa nawiązują do włoskiej architektury i ornamentyki. Jego projektantami byli w XVI wieku: Franciszek z Florencji oraz Bartłomiej Berrecci. Skrzydło wschodnie i południowe obiega pod dachem malowany fryz z popiersiami cesarzy i cesarzowych, dzieło Dionizego Stuby z lat 1535-1536.

Ogrody królewskie na Wawelu zostały po raz pierwszy udostępnione w 2015 roku. Współcześnie zostały one odtworzone we wschodniej części Wzgórza, Dzielą się na taras górny, łączący w sobie elementy średniowieczne i renesansowe oraz dolny – nawiązujący do renesansu

Wejście na wzgórze będzie możliwe przez bramy: Bernardyńską i Herbową, w godzinach 6 -19. A wejście do ogrodów prowadzi od strony ul. Kanoniczej, przez tzw. bramę Austriacką . Wstęp do nich jest możliwy w poniedziałek między godz. 9.30 a 16 oraz od wtorku do niedzieli w godz. 9.30-do 17 (wejścia co pół godziny)

W kolejnych etapach Zamek zapowiada przywracane do zwiedzania stałych ekspozycji, a także udostępnienie gabinetów: Holenderskiego, Włoskiego, Kolekcjonera. A tymczasem zaprasza na swoją stronę na wirtualne zwiedzanie wspaniałych wnętrz.