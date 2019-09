Zmarł Robert Mugabe, były prezydent Zimbabawe

W 1987 roku został prezydentem i pozostał na tym stanowisku przez kolejnych 30 lat.

W tym czasie na przełomie 2015 i 2016 roku był przewodniczącym Unii Afrykańskiej.

Podczas swojej wieloletniej prezydentury był oskarżany o łamanie praw człowieka, w tym odmowę pomocy żywnościowej dla obszarów kraju wspierających opozycję. Mugabe na fotel prezydenta wybierany byłsiedmiokrotnie, ale w związku z radykalizacją stanowiska i brutalnym prześladowaniu opozycji podawano w wątpliwość uczciwość elekcji. Wyborów z 2008 roku, przed którymi zamordowanych zostało 90 działaczy, a Mugabe zakupił od Chin m.in. 3 miliony amunicji do karabinów AK-47 nie uznała większość międzynarodowej wspólnoty, a UE nałożyła na Zimbabwe sankcje polityczne.

W 2017 Mugabe stracił władzę w wyniku wojskowego zamachu stanu i przebywał w areszcie domowym.

21 listopada tego roku oficjalnie ogłosił swoją rezygnację w liście do parlamentu.

Obecny prezydent Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, który sięgnął po władzę po puczu, w pożegnalnym tweecie nazwał Mugabe "ikoną wyzwolenia". Napisał, że Mugabe całe swoje życie poświęcił wzmacnianiu swego ludu, a jego wkład w historię kraju i kontynentu nigdy nie zostanie zapomniany.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)