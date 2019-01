Sudan. Bunt nie tylko o chleb

Nasiliły się trwające od miesiąca protesty przeciwko dyktaturze Omara al-Baszira. Do więzień trafia coraz więcej opozycjonistów i dziennikarzy. Służby bezpieczeństwa używają ostrej amunicji.

Oficjalnie w Sudanie od 19 grudnia zginęły 24 osoby, ale obrońcy praw człowieka mówią, że nawet dwa razy więcej. W piątek policja strzelała przed meczetem w starej części stolicy, Chartumu, do uczestników ceremonii pogrzebowej zabitego dzień wcześniej 60-letniego demonstranta.

Brało w niej udział, według zachodnich mediów, około 5 tysięcy ludzi. Byli stłoczeni w wąskich uliczkach.

Protesty objęły też inne dzielnice Chartumu i inne miejscowości.

Protesty rozpoczęły się od podwyżek cen chleba. Na stacjach benzynowych zabrakło benzyny, a w bankach i bankomatach – gotówki.





Dyktator nie chce odejść

- Ale są i przyczyny polityczne. Dyktator nie chce oddać władzy, a miał propozycję odejścia z gwarancją bezpieczeństwa dla niego i rodziny, mógł osiąść w Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich – mówi rp.pl Adil Abdel Aati, mieszkający w Polsce od lat lider jednego z opozycyjnych ugrupowań sudańskich. Miał w przyszłym roku kandydować na prezydenta.



Zapowiadano, że w planowanych na kwiecień 2020 roku wyborach nie będzie już brał udziału rządzący od trzech dekad dyktator Omar al-Baszir (doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu), ale się rozmyślił. Przy okazji zmienił ordynację, zakazuje ona teraz startu politykom, których członkowie najbliższej rodziny mają paszport innego kraju. Żona mieszkającego w naszym kraju opozycjonisty jest zaś obywatelką USA, a córka z pierwszego małżeństwa – Polski. On sam nie przyjął innego obywatelstwa, bo spodziewał się, że kiedyś mu to zaszkodzi.





Areszty pełne dziennikarzy i opozycjonistów

W Sudanie za kraty trafiło już dziesięciu liderów ruchu Sudan Przyszłości, którego kandydatem miał być Adil Abdel Aati, w tym jego przedstawiciel w ojczyźnie Rudwan Dawud.



Dyktator Al-Baszir jest od dziesięciu lat poszukiwany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne w prowincji Darfur. Jednak, mimo że czasem podróżuje po świecie, choćby do RPA czy Rosji, nie trafił przed wymiar sprawiedliwości.



Oburzenie przeciwko represjom też nie jest silne. Unia Europejska kilka dni temu wydała oświadczenie, w którym jest apel o zapewnienie przez władze wolności słowa i zgromadzeń oraz wypuszczenie wszystkich aresztowanych dziennikarzy, obrońców praw człowieka, opozycjonistów. Ale jednocześnie odpowiedzialnością za rozwój wydarzeń obciążeni są i protestujący.



Według ONZ, która wyraziła „głębokie zaniepokojenie” i wezwała do respektowania prawa do pokojowych zgromadzeń, władze wsadziły za kraty ponad 800 osób.





Zdławimy protesty

Nawet na tę konwencjonalną krytykę reżim zareagował gwałtownie, zarzutami o mieszanie się w wewnętrzne sprawy kraju. - Z pełną determinacją zdławimy protesty po to, by zapewnić bezpieczeństwo i spokój narodowi - powiedział w czwartek doradca dyktatora i wiceszef partii rządzącej Fajsal Hasan, cytowany przez anglojęzyczną „Sudan Tribune”.



Omar al-Baszir prowadzi sprytną grę w regionie. Balansuje między stronami konfliktu wewnątrz świata muzułmańskiego – Arabią Saudyjską i jej sojusznikami oraz Katarem wspieranym przez Turcję i Iran.

Wysłał wojska na prowadzoną przez Saudyjczyków wojnę przeciwko proirańskim rebeliantom w Jemenie. Ale nie przyłączył się do narzuconej przez tych samych Saudyjczyków izolacji Kataru, a nawet odwiedził katarskiego emira w Dausze i uzyskał od niego wsparcie finansowe i polityczne.



Sudan jest konserwatywnym krajem muzułmańskim, obowiązuje w nim szariat. Jeszcze w 2011 był największym państwem w Afryce, po odłączeniu Sudanu Południowego jest trzeci pod względem wielkości.

