Annegret Kramp-Karrenbauer: Kim jest nowa szefowa CDU

AKK jak nazywa się w Niemczech Annegret Kramp-Karrenbauer nie jest postacią nieznaną na scenie politycznej. Prawdziwą karierę rozpoczyna dopiero teraz.

Annegret Kramp-Karrenbauer, nowa przewodnicząca największej niemieckiej partii CDU, swą karierę na szczeblu federalnym zawdzięcza Angeli Merkel. To ona namówiła ją aby stanowisko premiera Kraju Saary, najmniejszego kraju związkowego Niemiec, zamieniła w marcu tego roku na funkcję sekretarz generalnej CDU. Jesienią ubiegłego roku została członkiem prezydium partii. Nie ulega wątpliwości, że były to przygotowania do przekazania AKK kierownictwa partii. Po ubiegłorocznych wyborach do Bundestagu Angela Merkel wiedziała już, że jej czas mija i jedynym sposobem na stłumienie krytyki w partii pod jej adresem jest oddanie przywództwa w zaufane ręce.

56 -letnia AKK pochodzi z katolickiej rodziny. Do CDU wstąpiła mając 19 lat, będąc jeszcze na studiach. Była pierwszą kobietą na stanowisku ministra spraw wewnętrznych Kraju Saary oraz pierwszą kobietą, która kierowała w latach 2011 - 2018 rządem tego landu.

W przemówieniu na forum piątkowego zjazdu CDU wzywała delegatów do jedności przestrzegając przed podziałami na konserwatywne i liberalne skrzydła partii liczącej ponad 400 tys. członków.

— Powinniśmy zadbać o klarowny profil partii i przedyskutować znaczenie dzisiaj takich pojęć jak konserwatyzm, liberalizm i chrześcijańska demokracja — tłumaczyła w jednym z niedawnych wywiadów. CDU to Unia Chrześcijańsko - Demokratyczna i krytycy kursu politycznego Angeli Merkel wskazywali często na niedostateczne podkreślanie przez nią chrześcijańskiego rodowodu partii. AKK dokona tu zapewne korekty, na co wskazuje jej sprzeciw wobec prawnego zrównania w roku ubiegłym instytucji małżeństwa oraz związków rejestrowanych.

W tej sprawie ma inne poglądy niż Angela Merkel. Także w sprawie imigracji prezentuje obecnie bardziej zdecydowane stanowisko, chociaż w pierwszej fazie masowego napływu uchodźców i imigrantów do Niemiec była przeciwna zamykaniu granic. Jest zwolenniczką umacniania jedności europejskiej, budowy wspólnej armii i za przestrzeganiem prawa i porządku, o czym mówiła na zjeździe w Hamburgu. Nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w sprawach polityki zagranicznej. — Jesteśmy jako partia ostatnim jednorożcem w Europie — powiedziała AKK na hamburskim zjeździe nawiązując do słynnej bajki o jednorożcu, który wyruszył w podróż, aby odszukać zaginione stado. AKK nie znajdzie w Europie takiej partii jak CDU. Tak jak nie ma drugiej Angeli Merkel.

Pani Annegret Kramp-Karrenbauer ma szansę zastąpić ją na stanowisku kanclerza, jeżeli CDU wygra przyszłe wybory i będzie w stanie znaleźć partnera koalicyjnego. Może to nastąpić wcześniej niż przed upływem kadencji obecnego rządu Merkel w 2021 roku.