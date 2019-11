Być jak Adam Słodowy

Na warsztatach, które prowadzimy w naszej pracowni, około 90 proc. uczestniczek to kobiety. Myślę, że wynika to z kilku rzeczy. Wiele dziewczyn musi sobie radzić samych, bo na przykład rodzina jest daleko, a one muszą sprostać codziennym problemom, takim jak choćby cieknący kran. Drugą grupą są kobiety, które nie mogą doprosić się swoich chłopaków czy mężów o naprawienie szafki, więc postanawiają zrobić to same. Poza tym panie są w tym świetne i bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy. Zależy im na samodzielności. Co nie oznacza, że mężczyźni już nie zajmują się dziś majsterkowaniem. Trzeba jednak przyznać, że wielu 30-latków nie radzi sobie z tym tak dobrze, jak radzili sobie ich ojcowie.