Piwne hity na lato

Aż cztery nowe piwa z rzemieślniczej serii Po godzinach przygotował Browar Amber na wiosnę i lato. Mocna i zdecydowana w smaku DOUBLE IPA zachwyciła w marcu fanów cięższych, aromatycznych piw. Lekko kwaskowaty RABARBEER, który trafił na rynek w maju oraz JUICY SUMMER czyli tropikalna i cytrusowa w smaku New England IPA, której premiera zapowiadana jest w czerwcu, to propozycje dla osób stawiających na piwa z mniejszą zawartością procentów. I coś wyjątkowego na bardzo upalne dni na plaży: Po godzinach BEZALKOHOLOWE.

Browar Amber z pomorskiego Bielkówka, jeden z najstarszych browarów rzemieślniczych w Polsce, już dawno przyzwyczaił swoich fanów do piw najwyższej jakości. W 2003 roku, kiedy nikt nawet nie śnił o piwnej rewolucji, na rynek wypuścił Koźlaka, a w 2004 Piwo Żywe, tym samym rozpoczynając modę na piwa w stu procentach naturalne, wytwarzane rzemieślniczymi metodami. I choć dziś nikogo już piwo niefiltrowane, z krótkim terminem ważności nie dziwi, to kilkanaście lat temu wywołało to wśród amatorów piwa prawdziwe poruszenie.

W 2015 roku Browar Amber zapoczątkował cykl Po godzinach. Do tej pory na rynek trafiło kilkanaście autorskich stylów piwnych, każdy w limitowanej serii po 200 hektolitrów (ok. 40 tys. butelek). Ale ta wiosna i lato są wyjątkowe, bo piwowarzy z Bielkówka uwarzyli aż 4 nowe piwa z tej specjalnej serii.

Po godzinach DOUBLE IPA

DIPA to amerykańska odpowiedź na potrzebę istnienia stylu bardzo chmielowego. Dwa, a czasami trzy razy więcej chmielu niż zazwyczaj, ale także więcej słodu dla balansu. W efekcie powstaje piwo z wyraźnymi nutami chmielowymi, słodową głębią i stosunkowo wysoką zawartością alkoholu.

DOUBLE IPA z serii Po Godzinach to aż 6 odmian chmieli o amerykańskich i angielskich rodowodach: Sabro (USA) charakteryzuje się wyjątkowo intensywną i złożoną mieszanką aromatów owocowo-cytrusowych. Chinook (USA) to odmiana delikatnie ziołowa z wyraźną żywiczną nutą i grejpfrutowym posmakiem. Columbus (USA) o cytrusowym, korzennym aromacie. Aromatyczny Cascade (USA) o nutach cytrusowych i grejpfrutowych. East Kent Goldings (UK) król angielskich chmieli nadający wspaniały aromat. Wreszcie Centennial (USA) o niewiarygodnych aromatach cytrusowych.

DIPA Po Godzinach to piwo dla tych, którzy cenią sobie chmielową gorycz i wyrazisty smak.

Charakterystyka: Piwo jasne górnej fermentacji chmielone na zimno, niefiltrowane, pasteryzowane. Styl DIPA.

Alk. 7,5% obj.; ekstrakt 18,1% obj.

Po godzinach JUICY SUMMER

JUICY SUMMER w stylu New England India Pale Ale to piwo niezwykle orzeźwiające. Precyzyjna kombinacja drożdży i słodów oraz użycie trzech chmieli: Sabro, Citra i Chinook w połączeniu z chmieleniem na zimno dały w efekcie owocową bombę aromatów! Piwo jest tropikalne i cytrusowe, słowem – maksymalnie orzeźwiające. NEIPA to także krótkie leżakowanie, brak filtracji i wykorzystanie w procesie warzenia płatków owsianych dla wzmocnienia treściwości i wygładzenia smaku. Piwo jest zmętnione, gładkie, bardzo soczyste i rześkie. Prawdziwy hit tego lata!

Charakterystyka: Piwo jasne górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Styl NEIPA.

Alk. 5,0% obj.; ekstrakt 12,1% obj.

Po godzinach RABARBEER

Piwa owocowe to totalny hit tego sezonu. Każdy szanujący się browar rzemieślniczy ma w swojej ofercie przynajmniej jedno piwo z dodatkiem naturalnego soku. RABARBEER to połączenie znanego dobrze Pszeniczniaka z – jak sama nazwa wskazuje - sokiem rabarbarowym. Dzięki temu piwo jest kwaskowate i rześkie oraz zyskało dodatkowy aromat. Wyczuwalne są w nim też klasyczne nuty dojrzałych bananów i goz´dzików, które balansuje goryczka.

Jeśli chcecie spróbować RABARBEERU, musicie się spieszyć! Piwo zostało uwarzone w limitowanej ilości 100 hektolitrów i jest dostępne wyłącznie w sklepach sieci Carrefour.

Charakterystyka: Piwo pszeniczne z sokiem z rabarbaru, pasteryzowane, niefiltrowane.

Alk. 4,5% obj.; ekstrakt 12,1% obj.

Po Godzinach BEZALKOHOLOWE Z RABARBAREM

Polacy pokochali piwa bez procentów. W ubiegłym roku to właśnie spożycie w tym segmencie rosło najbardziej. Kultura picia się zmienia, smak piwa uwielbiamy, ale coraz częściej sięgamy po trunki, które pozwalają nam zachować trzeźwość. Po godzinach BEZALKOHOLOWE Z RABARBAREM to piwo bezalkoholowe wzbogacone sokiem rabarbarowym. Idealne na letnie upalne dni na plaży, długie spotkania ze znajomymi przy grillu i krótką przerwę podczas lunchu.

Charakterystyka: Piwo jasne bezalkoholowe wzbogacone naturalnym sokiem z rabarbaru.

ALK. 0,5% obj.

