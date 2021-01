Prace nad uzasadnieniem wyroku TK ws. aborcji już na finiszu

Sporządzenie przez TK uzasadnienia, a później publikacja kontrowersyjnego wyroku TK z 22 października 2020 roku dotyczącego aborcji to sprawa, którą Zjednoczona Prawica ma – jak się dowiadujemy – rozstrzygnąć w bliskiej przyszłości. Prace nad uzasadnieniem w TK cały czas trwają i mają znajdować się już na finiszu. Po jego sporządzeniu PiS zapowiadało jego opublikowanie.

Ale sprawa jest bardzo skomplikowana. W PiS ścierają się – jak wynika z naszych rozmów – dwie opinie. W jednej grupie są politycy, którzy przekonują, że publikować trzeba teraz i to szybko. – Wiem, że publikacja ma nastąpić jeszcze w styczniu – mówi „Rzeczpospolitej" jeden z nich. – Trwa jeszcze kwarantanna z powodu pandemii, do tego jest zimno i lepszego momentu nie będzie – przekonuje.

Ale liczni są też politycy, którzy twierdzą, że publikacja powinna zostać wstrzymana do momentu, gdy wygaśnie obecna faza pandemii koronawirusa, a rządowy program szczepień będzie dużo bardziej zaawansowany. – To najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, jeśli chodzi o pandemię. Powrót takich emocji społecznych i być może kolejne fale demonstracji. Ze względów pandemicznych wyrok powinien zostać opublikowany wtedy, gdy ruszy normalna polityka – przekonuje nasz rozmówca z klubu PiS, który obawia się pandemicznych konsekwencji nowej fali protestów.