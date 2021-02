Wyrok TK ws. aborcji uderzy w najbiedniejsze kobiety

– Z oficjalnych danych wynika, że przyczyną 97 proc. zabiegów przerywania ciąży według ustawy było podejrzenie lub potwierdzenie wad genetycznych i anatomicznych. 3 do 5 proc. to są te przypadki, które możemy dziś terminować – ciąża z gwałtu i choroba matki, która może doprowadzić do śmierci kobiety – wyjaśnia gość podcastu.

Poniżej dalsza część artykułu