Piecha: Ja się wcale tak bardzo nie cieszę z wyroku TK

Poseł jest zdania, że przesłanka embriopatologiczna, którą TK uznał wczoraj za niezgodną z konstytucją, powinna zostać przedefiniowana.

- To jest jasne jak słońce. Jest wiele takich ciąż, gdzie rodzą się dzieci bezmózgowe, z bardzo poważnymi powikłaniami, jak chociażby z brakiem nerek, gdzie absolutnie są to wady letalne - mówił Piecha.

Zapowiedział, że już w przyszłym tygodniu "chcemy się spotkać" ze specjalistami, by sprecyzować, co taką wadą letalną jest, a co za nią uznane być nie może. Dodał, że te słowa można uznać za deklarację, że "będzie dążył ze wszystkich sił", aby taki zespół powstał, a jego ustalenia spowodowały, że kobiety nie będą zmuszane do heroizmu.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, która przerwała trwający od prawie 30 lat tzw. kompromis aborcyjny, wywołała falę krytyki i oburzenia, również za granicą.

Protesty zaczęły się już wczoraj wieczorem przed domem Jarosława Kaczyńskiego, dziś rozlały się na całą Polskę. Demonstracje odbyły się w ponad 60 miastach, w niektórych, tak jak w Warszawie, trwają do tej pory.