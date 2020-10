Rzecznik Episkopatu „doprecyzowuje” wywiad. „W tym duchu należy interpretować całą moją wypowiedź”

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski uważa, że trwające w Polsce protesty po ogłoszeniu wyroku TK w sprawie zakazu aborcji z przesłanek embriopatologicznych świadczą o tym, że „przelała się jakaś czara goryczy”. Protestujące kobiety są zdaniem księdza ważną grupą, której należy słuchać, ale uważa, że choć nie powinno się ich zmuszać do heroizmu - w rzeczywistości nikt ich do tego nie zmusza. I to, że kobiety definiują swoje prawa, nie zwalnia Kościoła z obowiązku mówienia o prawie każdego człowieka do życia. - To nie jest tak, że jedno prawo do życia może niwelować prawo drugiego, że w imię dobra jednego prawa możemy zniszczyć prawa drugiego - mówił ks. Gęsiak w Radiu Zet.

Dowiedz się więcej: Rzecznik KEP: Przelała się jakaś czara goryczy

Wieczorem rzecznik wydał oświadczenie w związku z rozmową w radiu oraz „komentarzami, które pojawiły się po niej w mediach”. „Kilkakrotnie w rozmowie podkreśliłem, że Kościół zawsze stał na straży prawa do życia każdego człowieka, także nienarodzonego, chorego, i będzie go bronił” - napisał ks. Gęsiak.