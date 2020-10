Zarząd KIK apeluje do prezydenta i RPO o mediacje

"Wszystko to dzieje się w okresie pandemii, kiedy zagrożone jest życie ludzi, w przerażającym tempie rosną statystyki zachorowań i zgonów, a Polacy potrzebują wsparcia i solidarności" - czytamy w oświadczeniu, którego autorzy ostrzegają, że dalszy wzrost napięcia doprowadzi do ludzkich dramatów i aktów przemocy.

Zarząd KIK uważa też, że ci hierarchowie Kościoła katolickiego, którzy z uznaniem wypowiedzieli się o wyroku TK, stanęli po jednej stronie konfliktu i dlatego ściągnęli na Kościół gniew drugiej strony. Tym samym postawa hierarchów ograniczyła możliwość wystąpienia Kościoła w roli, jaką pełnił wiele razy w historii - instytucji pomagającej przywrócić społeczny spokój.

Jednocześnie KIK podkreśla, że w sposób oczywisty opowiada się za ochroną życia od urodzenia do naturalnej śmierci i jest przeciwko zakłócaniu nabożeństw czy dewastacji kościołów, ale także sprzeciwia się agresji i przemocy, którą stosują ci, nazywający się obrońcami Kościoła.

"Dzisiaj jednak sprawą najwyższej wagi jest również przywrócenie pokoju społecznego oraz umożliwienie rodzicom, a zwłaszcza matkom, które stają przed heroicznym wyborem urodzenia dziecka z ciężkimi i nieodwracalnymi wadami, prawa do tej decyzji zgodnie z własnym sumieniem, a priorytetem państwa i Kościoła powinno być zdecydowane i trwałe zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin" - czytamy.

Członkowie Zarządu KIK zwracają się do prezydenta Andrzeja Dudy oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, by stali się "gospodarzami procesu ugodowego", prowadzonego w dialogu wszystkich zwaśnionych stron, a zmierzającego do wypracowania "moralnie najlepszego i społecznie akceptowalnego" kształtu przepisów regulujących kwestię aborcji.