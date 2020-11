Francja: Siedem milionów ofiar kazirodztwa

W 2009 r. podobne badanie pokazało, że 2 mln Francuzów było bezpośrednio dotkniętych kazirodztwem. Teraz to samo powiedziało 10 proc. pytanych, co przekłada się na 6,7 mln osób. To sygnał nie tyle lawinowo rosnącej skali kazirodztwa, ile raczej tego, że ankietowani w coraz większym stopniu zaczynają przełamywać strach i odium społeczne. Wedle najnowszych danych 80 proc. ofiar tego przestępstwa to kobiety. Ale ankieterzy ostrzegają: mężczyznom najtrudniej się przyznać, że w dzieciństwie byli molestowani przez ojca czy ojczyma. Dlatego i tu może być poważne niedoszacowanie.