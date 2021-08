Amerykańska gospodarka tęskni za imigrantami

Tymczasem imigranci są kluczowi dla wielu sektorów gospodarki USA. Ich praca przyczyniła się też do rozwoju gospodarczego wielu regionów, takich jak np. północno-zachodni Arkansas, gdzie nie było wystarczająco siły roboczej wśród lokalnej społeczności, która mogłaby podjąć pracę w produkcji drobiu, transporcie, budownictwie czy programowaniu komputerowym. Lukę wypełniały rzesze przybyszów z Salwadoru, Wysp Marshalla, Meksyku czy Indii. W rezultacie północno-zachodni Arkansas stał się jednym z najszybciej rozwijających się regionów metropolitalnych.

Po pandemicznym zastoju amerykańska gospodarka odbija się od dna, ale rynek pracy w całym kraju cierpi na brak pracowników. W czerwcu w USA pracy było więcej niż chętnych. Na obsadzenie czekało ponad 10 mln wakatów, a zarejestrowanych bezrobotnych było 8,7 mln. Część bezrobotnych Amerykanów nie chce jednak wracać do pracy, szczególnie tej nisko płatnej, bo bardziej opłaca im się pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Niektórzy wolą zostać w domu, by np. opiekować się dziećmi. Spowolnienie napływu imigrantów tylko pogłębia ten kryzys, stanowiąc wyzwanie w wielu sektorach, np. usługowym, technologicznym czy rolnictwie, opierających się na pracy przybyszy z zagranicy.

Mimo to administracja Joe Bidena zapewnia, że deportuje większość dorosłych migrantów z Meksyku i Ameryki Centralnej chcących nielegalnie przekroczyć południową granicę. W lipcu br. zatrzymano tam 210 tys. osób – najwięcej w ciągu ostatniej dekady. Natomiast napływ legalnych imigrantów zaczął spadać drastycznie w momencie, gdy urząd prezydencki objął Donald Trump, który nie przejawiał sympatii dla przybyszów z zagranicy, twierdząc, iż zabierają miejsca pracy Amerykanom.

W marcu 2020 r. Trump zamknął granice dla migrantów, wykorzystując przepis Title 42, pozwalający na odmowę wjazdu osobom przyjeżdżającym z krajów o dużym zagrożeniu chorobami zakaźnymi. Prezydent Biden od miesięcy obiecywał, że wycofa ten przepis, ale w ubiegłym tygodniu oznajmił, że będzie on obowiązywał nadal przez czas nieokreślony. „Administracja nie ma swojego pomysłu i jedzie na niemoralnej polityce poprzedników" – mówią krytycy.

Przedstawiciele biznesu mają nadzieję, że prezydent zrealizuje obietnicę przeprowadzenia reformy imigracyjnej, takiej, która zostawi otwarte drzwi dla przybyszów-specjalistów lub chętnych do pracy w dziedzinach, w których Ameryka ma braki.

Amerykańska Izba Handlowa zaapelowała do Kongresu i Białego Domu, by podwoiły liczbę wydawanych wiz pracowniczych w ramach programu H-1B, także dla pracowników sezonowych. – Oprócz zabezpieczania granic powinniśmy się skupić na tym, by zachować legalną imigrację. W wielu społecznościach w całym kraju od imigracji zależeć będzie, czy lokalna gospodarka nadal będzie się rozwijać – powiedział Neil Bradley z Amerykańskiej Izby Handlowej.