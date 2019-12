Sondaż: Ile Polacy zamierzają wydać na przygotowanie świąt?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy ile pieniędzy ich rodzina zamierza wydać na przygotowanie świąt.

Jak się okazało najwięcej - bo 35 proc. respondentów - chce wydać na przygotowanie świąt od 501 do 1000 złotych.

26 proc. ankietowanych chce wydać mniej - poniżej 500 złotych.

20 proc. zamierza wydać na ten cel od 1001 do 1500 złotych.

7,8 proc. ankietowanych zamierza wydać na święta od 1501 do 2000 złotych.

4,7 proc. respondentów na przygotowanie świąt zamierza wydać powyżej 2 tysięcy złotych.

6,4 proc. ankietowanych nie potrafi oszacować ile zamierza wydać na święta.

- Osoby do 24 roku życia częściej niż pozostałe deklarują, że wydadzą do 500 zł. Co trzecia osoba zarabiająca poniżej 1000 zł deklaruje, że jej rodzina wyda na przygotowanie Bożego Narodzenia do 500 zł. Jedna na cztery osoby zarabiająca powyżej 5000 zł zadeklarowała kwotę od 1501 do 2000 zł - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.