Wstrzymany ruch na przejściach granicznych z Ukrainą

"Z uwagi na blokady dróg dojazdowych do przejść granicznych po stronie ukraińskiej nastąpiło czasowe wstrzymanie ruchu granicznego. Prosimy podróżnych o bieżące śledzenie komunikatów" - apeluje Straż Graniczna z województwa podkarpackiego.

Owners of cars with foreign registration are burning tires at Yahodyn, Volyn region https://t.co/ha5mKVtSb2 pic.twitter.com/uGV9YFD9ki via @UKRINFORM #Ukraine