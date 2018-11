Przed ośrodkiem medycznym znów widać gigantyczne płody

Kontrowersje znów wywołują gigantyczne rzeźby autorstwa brytyjskiego artysty Damiena Hirsta, które znalazły się przed ośrodkiem medyczno-badawczym Sidra w Dausze.

Władze ośrodka medycznego w Katarze przygotowane są na kolejne kontrowersje po odsłonięciu gigantycznych rzeźb z brązu autorstwa brytyjskiego artysty Damiena Hirsta.

Ogromna instalacja znajdująca się przed ośrodkiem medyczno-badawczym Sidra w Dausze w Katarze to 14 monumentalnych rzeźb z brązu przedstawiających kolejne fazy rozwoju nienarodzonego dziecka. Kilkunastometrowe rzeźby powstawały przez 3 lata i ważą łącznie 216 ton. Wieńcząca kompozycję rzeźba nowo narodzonego dziecka liczy 14 metrów wysokości. Autorem instalacji „Cudowna podróż” jest światowej sławy brytyjski artysta Damien Hirst. Praca warta jest 8 mld dolarów.

Rzeźby po raz pierwszy zostały odsłonięte w październiku 2013 roku, ale po oburzeniu w mediach społecznościowych, zostały ukryte. Oficjalnym powodem tej decyzji była ochrona ich przed pracami budowlanymi w szpitalu. Gdy rzeźby zaprezentowano po raz pierwszy, Hirst przyznał, że mogą być one kontrowersyjne. - To pierwsza naga rzeźba na Bliskim Wschodzie. To bardzo odważne - mówił w rozmowie z Doha News.

- Nie oczekujemy, że wszyscy je polubią. Nie oczekujemy, że wszyscy je zrozumieją. Dlatego właśnie są, aby stworzyć element debaty, ten element myślenia - powiedziała Layla Ibrahim Bacha, specjalistka od sztuki z fundacji Qatar Foundation. - Wierzymy, że odzwierciedla to bardzo misję Sidry, opiekę nad kobietą i niemowlętami - dodała. - Myślę, że jest to idealne dla tej lokalizacji, ponieważ widać, jak wielu ludzi robi zdjęcia, myślę, że stają się ikoną - podkreśliła.

Bacha powiedziała także, że sztuka, która znajduje się w ośrodku i jego okolicy została wybrana z myślą o "bardzo konkretnych tematach". - Nie mają one być dekoracyjne, mają raczej wywołać debatę, pomagając pacjentowi zachować spokój - powiedziała.

Bogaty Katar jest jednym z głównych nabywców sztuki współczesnej. Władze starają się przedstawić go, jako jedno z najbardziej postępowych państw w regionie.