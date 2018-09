Australia zabiera świadczenia, więc rodzice szczepią dzieci stock.adobe.com

Odsetek zaszczepionych dzieci znacząco wzrósł w Australii, po wprowadzeniu przez australijski rząd federalny polityki "nie kłujesz - nie płacimy, nie kłujesz - nie ma zabawy" (no jab - no pay, no jab - no play).