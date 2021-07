Wójcik: Nie znam projektu „lex TVN”. Kaleta: Solidarna Polska popiera

Michał Wójcik relacjonował, że o wniesionym do Sejmu projekcie dowiedział się mediów. - Nawet muszę powiedzieć, że się z nią nie zapoznałem do tej pory - tłumaczył w piątek w programie „Onet Rano” .

W środę wieczorem grupa posłów PiS nieoczekiwanie złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego. Przepisy w zaproponowanym kształcie mogą być podstawą do odmówienia odnowienia koncesji TVN, której większościowym udziałowcem są Amerykanie.

- Nie miałem okazji przeczytać tego projektu. Żeby na poważnie podejść do sprawy, to muszę znać dokładnie treść proponowanych przepisów i jak ma się to w kontekście obecnych regulacji, także w Unii Europejskiej. Wiem, że są kwestie własnościowe w jakimś sensie, natomiast mam okazję kształtować swoją wiedzę (na temat projektu - red.) tylko na podstawie relacji mediów - mówił minister w KPRM.

- Dla mnie najważniejsze, żeby wszystko było zgodne z zasadą legalizmu, czyli zgodne z polskim porządkiem prawnym. I w takim kontekście czytam zawsze przepisy, które są składane, także przez parlamentarzystów, bo to jest projekt poselski - dodał wiceprezes Solidarnej Polski, dopytywany o swoją opinię.

- Po pierwsze, trzeba to ocenić w kontekście polskiego porządku prawnego. Jaka jest rola i pozycja mediów, to nie trzeba mi tego tłumaczyć, natomiast jakiegoś intencje tego przepisu były. Trudno mi powiedzieć w tym momencie. Być może jest coś, co łamie polski porządek prawny. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy jestem zwolennikiem, czy przeciwnikiem tych regulacji, bo ich po prostu nie znam - zapewniał Wójcik. Dodał ,że „nie chodzi tylko o to, żeby przeczytać przepis”. - Żebym sobie wyrobił zdanie, to muszę mieć opinie, stanowiska. Nie wyrabiam sobie zdania na podstawie tego, co media mówią, czy politycy, bo często to są manipulacje, często są to nieprawdziwe informacje i ja sam doświadczyłem tego wielokrotnie - przekonywał. Zastrzegł przy tym, że „oczywiście jest za wolnością mediów”.

W tym samym czasie, tuż po godz. 8.00, w TVP Info gościł Sebastian Kaleta, poseł Solidarnej Polski. Ocenił, że tzw. „lex TVN” to „lex standardy europejskie”. - My jako Solidarna Polska w 2017 roku proponowaliśmy przepisy dekoncentracyjne. Z radością przyjmujemy propozycje, które wprowadzają standardy unijne w tym zakresie w Polsce - mówił.

- Polski rynek medialny po 1989 roku to jest rynek niespotykany w Europie. Szereg państw UE - Francja, Hiszpania, Niemcy, czyli te największe - mają bardzo ścisłe, precyzyjne regulacje - przekonywał wiceminister sprawiedliwości. Tłumaczył, że projekt ustawy „mówi tylko wyłącznie o tym, że właściciel może być spoza Unii Europejskiej, de facto, spoza EOG, i posiadać 49 procent udziałów”, a „panika, która jest wokół tego rozsiewana, jest kompletnie sprzeczna z przepisami, które są proponowane”.

- To jest ustawa o tym, jaki kapitał może być właścicielem na rynku telewizyjnym w Polsce, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego - powiedział Sebastian Kaleta.