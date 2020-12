Nowe przepisy: sprawca przemocy domowej będzie musiał się wyprowadzić

- Podjęcie takiej decyzji było możliwe dzięki nowym uprawnieniom, które otrzymali z końcem listopada – informuje policja. Koszmar mieszkanki Jastrzębia-Zdroju trwał wiele lat. Mąż od wielu lat znęcał się nad kobietą. Miał za to nawet wyrok w zawieszeniu.

Ale to nic nie dało. - Mężczyzna nadal nadużywał alkoholu, pod wpływem którego stawał się agresywny. Znieważał swoją żonę, a podczas awantur dopuszczał się do rękoczynów- podaje śląska policja.

Bezradna kobieta pod koniec listopada wyprowadziła się z domu. Zamieszkała u córki. Teraz może wrócić do siebie.

Policja wystawiła bowiem jej mężowi nakaz opuszczenia lokalu, a także zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.

- Od 30 listopada roku weszły w życie przepisy, na podstawie których otrzymaliśmy nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia- tłumaczy śląska policja.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać taki nakaz lub zakaz podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z otrzymaniem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Zgodnie z przepisami osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz opuszczenia domu przysługuje prawo zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych, jednorazowa możliwość zabrania mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie czy też złożenia zażalenia do sądu rejonowego.

Poza tym osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana do wskazania policji deklarowanego miejsca swego pobytu, a w miarę możliwości, numeru telefonu oraz informowania o każdorazowej zmianie miejsca pobytu.

- W okresie obowiązywania nakazu jesteśmy zobowiązani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nie jest on naruszany, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu takiej decyzji –podaje policja.