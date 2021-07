Zatrzymać falę pijaków na drogach

Najnowsze dane, jakie poznała „Rzeczpospolita", pokazują wzrosty. Od stycznia do maja policja wszczęła 20,8 tys. spraw za jazdę w „stanie nietrzeźwości" – to o 1,4 tys. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Z kolei liczba przestępstw stwierdzonych wzrosła w tym roku o prawie 2 tys. (do 19,5 tys.).

Statystyki niepokoją tym bardziej, że przez pandemię policja trzykrotnie rzadziej sprawdzała u kierowców trzeźwość – w ubiegłym roku wykonała 7 mln badań (mniej jest szybkich badań przesiewowych), gdy w poprzednich latach ok. 20 mln. To pewne, że ujawniani są nieliczni, którzy jeżdżą „na gazie".

Po tragedii w Stalowej Woli wiceminister Marcin Warchoł zwrócił się do prokuratora generalnego o „surowe potraktowanie sprawcy" i wystąpił do Funduszu Sprawiedliwości o pomoc dla dzieci ofiar.

– Ponad 80 proc. siedzących dzisiaj w więzieniach za wykroczenia drogowe to alkoholowi recydywiści. Nie tędy droga – zauważa Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. – Na Słowacji złapany na jeździe po alkoholu ma obligatoryjne spotkanie z psychiatrą. Żeby sprawdzić, czy jest to jednorazowe zachowanie, czy też kierowca ma chorobę alkoholową. A wtedy musi obowiązkowo przejść terapię – mówi Zboralski i dodaje, że takie działanie to sito pozwalające wyłapać tych, którzy mają problem alkoholowy. – Na nich groźby kar nie działają, oni jeżdżą nawet pomimo sądowych zakazów, chociaż wiedzą, że to się kończy więzieniem – dodaje.