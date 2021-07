Prokuratura: liczne dowody winy byłego ministra

– Biegły z zakresu genetyki sądowej sformułował kategoryczny wniosek, że na przedmiotach służących do spinania pieniędzy i do ich przechowywania ujawniono materiał genetyczny Sławomira N. To oznacza, że miał on kontakt z dowodową gotówką – mówił prok. Dubowski. A biegły orzekł, że to Nowak miał nakreślić zapisy w notatniku dotyczące łapówek. W oparciu o wyjaśnienia Jacka P. (najbliższy współpracownik) śledczy ustalili że Nowak polecił mu nabyć na swoje dane dwa mieszkania, range rovera i dzieła sztuki. – Jacek P. sporządził też testament na rzecz syna Sławomira N. dotyczący obrazów.