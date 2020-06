Sprawa Chmielnej: Prokuratura w kłopocie po publikacji "Rz"

„Rzeczpospolita" w poniedziałek ujawniła, że Jakub Rudnicki, były wicedyrektor ratusza, który wydał decyzję o zwrocie tego gruntu trzem nowym właścicielom, zdobył dowód, że Jan Henryk Martin Holger (do niego przed wojną należały dwie trzecie działki) nigdy nie był Duńczykiem – materiały z Królestwa Danii negujące dotychczasową wiedzę Rudnicki złożył w sądzie, gdzie toczy się proces karny przeciwko niemu i kupcom roszczeń (adwokatowi Grzegorzowi M., Januszowi P., i Marzenie K.), którym oddał grunt. Wrocławska Prokuratura Regionalna uważa, że za zwrotem stało ok. 30 mln zł łapówki dla Rudnickiego – jego i beneficjentów decyzji oskarżyła m.in. o korupcję. Twierdzi, że działka nie powinna być zreprywatyzowana, bo Martin na mocy układu indemnizacyjnego dostał za nią odszkodowanie.

Teraz Ministerstwo Integracji i Imigracji Królestwa Danii po kwerendzie dokumentów w archiwach zaprzeczyło, by Martin był ich obywatelem (choć w 1917 r. starał się o duńskie obywatelstwo, to sprawę umorzono). Dla Rudnickiego to dowód, że decyzję wydał zgodnie z prawem. – Cały ten groteskowy akt oskarżenia i niekompetencja panów Jakiego i Kalety nie są warte papieru, na którym zostały napisane, za ciężkie, w dodatku publiczne, pieniądze. A wystarczyło po prostu rzetelnie wykonać swoją pracę – mówi nam Rudnicki. - Martin nigdy nie był obywatelem Danii, gdyż takie były przepisy duńskiego prawa. Takie jest ostateczne stanowisko duńskiej administracji rządowej - dodaje.