Zdemoralizowane mimo młodego wieku. Staną przed sądem

Te nagrania trafiły do internetu, a sprawą zajęła się lokalna policja. Na podstawie nagrań - oraz dzięki zebranym przez siebie materiałom - pilscy policjanci ustalili tożsamość dziewcząt.

Według policji siedem dziewcząt w wieku od 11 do 13 lat zachowywało się w sposób wykazujący wysoki stopień demoralizacji.

Używały one słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do przypadkowych osób, pluły na przechodniów, spożywały alkohol, a także wchodziły bez pukania do przypadkowych domów i pod pretekstem skorzystania z toalety zamierzały dokonać kradzieży.