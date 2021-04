Pastorowi grozi pięć lat więzienia za znieważenie prezydenta

To kolejna sprawa po tym, jak o zniesławienie głowy państwa został oskarżony pisarz Jakub Żulczyk. W przypadku tego ostatniego poszło o zdanie „Andrzej Duda jest debilem" użyte w mediach społecznościowych. Pisarz odniósł się w ten sposób do wpisu Dudy, w którym nie pogratulował Joemu Bidenowi zwycięstwa w wyborach, ale tylko „udanej prezydenckiej kampanii".

U pastora arsenał określeń pod adresem Dudy był dużo bogatszy. Z aktu oskarżenia wynika, że nazwał go „śpiochem", „agentem śpiochem", „gó...m w błyszczącym papierku", „małym świetlikiem, raczej z kibla świetlikiem", „jełopem skończonym", „baranem", „zdrajcą", „tchórzem skończonym" i „Dudaszem".

Do publicznego znieważenia miało dojść podczas nagrań emitowanych w internetowej telewizji „Idź Pod Prąd". Ten kanał na YouTube jest najbardziej znaną inicjatywą pastora. Do 2018 roku Chojecki występował w nim z Marianem Kowalskim, narodowcem i byłym kandydatem na prezydenta, a niektóre nagrania mają ponad 100 tys. odsłon.

Na tym jednak nie kończą się zarzuty prokuratury. Pastor jest też oskarżony o publiczne znieważanie osób wyznania katolickiego i przedmiotów katolickiej czci religijnej. Chodzi m.in. o to, że jako wyznawca tzw. biblijnego chrześcijaństwa nie wierzy w katolicką naukę o przeistoczeniu chleba w ciało Jezusa podczas mszy i drwił z niej, np. mówiąc, że „jak zjesz se Jezusika to pomieszka w tobie góra 15 minut".

Miał też publicznie znieważać naród polski, używając określenia „katolicka zidiociała Polska" i mówiąc, że ,,Polacy są gnidowaci". Zdaniem prokuratury oskarżony dopuścił się nawet publicznego nawoływania do wszczęcia wojny napastniczej wobec Korei Północnej. To dlatego grozi mu aż pięć lat więzienia, a nie np. trzy lata, jak w przypadku znieważenia prezydenta.

– Prokuratura chyba nie zdaje sobie spawy z tego, że wojna z Koreą Północną formalnie trwa od 1950 roku, a agresorem jest strona komunistyczna – zauważa Paweł Chojecki. – Z kolei naukę o transsubstancjacji krytykuję, bo ma ona charakter pogański, a nie biblijny, i zaciemnia wielu osobom możliwość osobistego nawrócenia do Jezusa Chrystusa celem przyjęcia zbawienia – podkreśla.

Kontrowersyjny kościół

I dodaje, że to nie on znieważa osoby innego wyznania, ale jego wyznanie jest przedmiotem ataków i dyskryminacji. W ubiegłym roku Kościół Nowego Przymierza opublikował raport, który m.in. zarzuca policji i prokuraturze bierność wobec fizycznych ataków na pastorów i wiernych, w tym przypadku spalenia samochodu. Część osób, które złożyły zawiadomienie do prokuratury dotyczące Chojeckiego, pastor uważa zresztą za hejterów. Zauważa, że wobec dwóch z nich toczą się postępowania w sprawie gróźb karalnych kierowanych pod adresem pastora.