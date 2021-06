Funkcjonariusze ABW zatrzymali Bartosza K. W tle fundacja Otwarty Dialog

Dodatkowo, jak informuje Stanisław Żaryn, "Bartosz K. poświadczył nieprawdę co do wykonania przez spółkę usług konsultingowych w 46 fakturach VAT wystawionych na rzecz 11 zagranicznych przedsiębiorców na łączną kwotę około 5,3 mln zł., a także ukrywał przestępcze pochodzenie tych środków finansowych poprzez ich przelanie m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog i innych ustalonych podmiotów".

Śledczy ustalili, ze fundacja była finansowana głównie ze środków z należącej do Bartosza K. spółki SILK ROAD BIURO ANALIZ I INFORMACJI. Zatrzymany w fundacji pełnił funkcję prokurenta i członka rady a w spółce - prezesa.

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych poinformował, że dokonane w środę rano zatrzymanie to wynik prowadzonego śledztwa w sprawie legalności finansowania Fundacji Otwarty Dialog.

W rozmowie z Onetem Ludmiła Kozłowska, żona zatrzymanego, powiedziała, że firma i fundacja robiły wszystko legalnie. - Nie mieliśmy żadnych problemów z powodu naszej działalności mimo licznych kontroli, aż do momentu, kiedy zaczęliśmy wychodzić na protesty w obronie praworządności w Polsce - powiedziała.

Kozłowska została w czerwcu 2018 roku wpisana do Systemu Informacyjnego Schengen, co skutkowało natychmiastowym wydaleniem z UE. W marcu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie, które doprowadziło do wydalenia Kozłowskiej z Polski