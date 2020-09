Umorzono postępowanie ws. Jacka Międlara

Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi Jacka Międlara, m.in. kawania wygłoszonego w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku.

W ocenie prokuratury, zawiadamiający o przestępstwie nawoływania do nienawiści, posłużyli się wyciętymi z kontekstu cytatami.

"Zestawienie ich z całym tekstem nie potwierdziło, aby miało dojść do przestępstwa. Treść kazania nie nosiła znamion znieważania grup ludności czy poszczególnych osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej albo wyznaniowej, co jest warunkiem penalizacji. Wskazuje na to zarówno drobiazgowa analiza prawno-karna, jak i zebrane w śledztwie opinie biegłych z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i teologii" - przekazał prokurator Andrzej Purymski.