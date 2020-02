Adam Bodnar: Odpowiedzialność rządu za trwanie w chaosie

W piątek Kancelaria Sejmu opublikowała listy poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Wykaz sędziów, którzy podpisali się pod listami komentował w TVN24 RPO Adam Bodnar.

- Potwierdza się to, czego większość osób się spodziewała. Czyli, że będzie na tych listach poparcie krzyżowe dla kandydatów, że wzajemnie się popierali. Po drugie, że będą sędziowie delegowani do ministerstwa sprawiedliwości. To, co jest najważniejsze, to lista Macieja Nawackiego. Tam jest brak wystarczającej liczby podpisów. Tych wymaganych 25 po prostu zabrakło - powiedział.