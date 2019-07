USA: Sędzia kazała zakleić oskarżonemu usta taśmą

Dziennik "Acadiana Advocate" pisze, że mężczyzna - Michael C. Duhon - stawił się w sądzie w związku z jego procesem, w którym został uznany winnym kradzieży w lutym ponad 25 tys. dolarów i prania brudnych pieniędzy. Zgodnie z protokołem sądowym Duhon sprzeciwił się, gdy sędzia poprosiła go o zaprzestanie składania wniosków w sprawie. Później przerywał ponownie, gdy przedstawiono dowody. Gdy próbował przedstawić argumenty przeciwko włączeniu dowodów do sprawy, kazano mu zgłaszać wnioski wyłącznie przez adwokata.

Poniżej dalsza część artykułu