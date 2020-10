Wendy Morton: Razem w walce ze zmianami klimatu

Odbudowa gospodarki po pandemii to sprawa najwyższej wagi. Otrzymaliśmy niepowtarzalną szansę na odbudowę bardziej zielonej, elastycznej i zrównoważonej gospodarki. Właśnie dlatego jestem dziś we Wrocławiu.

Nie jest to niespodzianka – zmiany klimatu to największe wyzwanie naszego pokolenia, które możemy pokonać tylko wspólnym, globalnym wysiłkiem. Wielka Brytania jest gotowa współpracować z Polską, aby chronić naszą planetę i zachować jej piękno dla przyszłych pokoleń.

Polska poczyniła już pewne postępy w ramach nowej strategii energetycznej do 2040 r., w której uwzględniono kilka scenariuszy wycofywania się ze spalania węgla. Mam nadzieję, że podczas spotkania europejskich ministrów środowiska w tym miesiącu zostaną podjęte kolejne kroki w stronę redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

Polski koncern energetyczny Orlen wyznacza kierunek działania dla innych firm w sektorze poprzez przyjmowanie takich zobowiązań, jak osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050. Z kolei członkowie polskiej Konfederacji Lewiatan poparli strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r.

Dlatego chciałabym zachęcić więcej polskich firm do udziału w kampanii ONZ Wyścig do Zera (Race to Zero) – największego w historii sojuszu biznesu i podmiotów niepublicznych, które zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Z roku na rok węgiel staje się coraz mniej opłacalny, podczas gdy odnawialne źródła energii stają się coraz tańsze.